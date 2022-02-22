İngiltere'de akaryakıt fiyatları daha da yükselecek

İngiltere'de rekor seviyeye ulaşan benzin ve motorin fiyatlarının, Rusya'nın Donbass kararı ve olası yaptırımlar ile daha da yükseleceği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, benzinin litre fiyatı pazar günü 1,49 pound (yaklaşık 28 TL) iken, motorinin litresinin 1,52 pound (yaklaşık 28,75 TL) olduğu kaydedildi. Tüketicilerin artan enerji ve gıda faturalarının yanına, Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte varili 100 doları aşan petrolün akaryakıt fiyatlarını da yükselteceği, vatandaşlara ek bir yük getireceği kaydedildi.

Bloomberg'in görüştüğü otomotiv hizmet grubu RAC'ın Sözcüsü Simon Williams, "Ukrayna krizi şimdiden petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor ve şüphesiz akaryakıt fiyatlarını litre başına 1,50 sterlinlik korkunç dönüm noktasına doğru amansız bir şekilde yükseltecek. Petrol fiyatının 100 doların üzerine çıkması ve arzda gelecekte yaşanacak kesintilerden korkan tüccarların da fiyatları yükselteceği muhtemel" dedi.