İngiltere ve Hollanda'da 1 Mayıs'ta TKP ve KKE'liler birlikte yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1 Mayıs sabahı 10.00'dan itibaren Marx Kütüphanesi önünde toplanan işçiler öğle saatlerinde Trafalgar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri birlikte katıldı.

Trafalgar Meydanı'nda Rengin Kadın Korosu 1 Mayıs Marşı'nı ve Bella Çav şarkısını Türkçe okudu.

Hollanda

TKP Hollanda Örgütü de ülkenin FNV sendikasının çağrısıyla, Utrech şehrinde gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. TKP'liler parti dostları ve KKE'li yoldaşlarıyla birlikte yürüdüler.

Oslo

Norveç'in başkenti Oslo’da da LO sendikalar birliğinin çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşüne TKP üyeleri de katıldı. TKP'liler Küba Dostluk Derneği'nin arkasında kendi kortejlerinde yürüdüler.