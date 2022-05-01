Cenevre'de 1 Mayıs: İsviçre, Yunanistan ve Türkiye komünist partilerinden ortak kortej

Avrupa genelinde olduğu gibi bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde de 1 Mayıs kitlesel olarak kutlandı.

İsviçre Komünist Partisi (PCS), Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Cenevre'de 1 Mayıs yürüyüşüne birlikte katıldılar.

Cenevre'deki yürüyüşe yerel gazetelerin haberine göre, bu sene 2 binin üzerinde kişi katıldı.

Yerel saat ile saat 14.00'te başlayan yürüyüş saat 16.00'da toplanma alanına geldi.

Burada yapılan konuşmalar ile 1 Mayıs etkinliğinin birinci etabı tamamlanmış oldu.

Yapılan konuşmalarda, işsizlik ve bu sonbaharda yapılması planlanan emeklilik yasası reformu referandumu konuları ağırlıklı konuları oluşturdu.

Mitingin bitiş noktasında standlar açıldı. 1 Mayıs etkinliği müzik eşliğinde saat 24.00'e kadar devam edecek.