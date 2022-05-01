Fransa'da 1 Mayıs Macron'a karşı protestolarla devam etti

Fransa'da 1 Mayıs, tekrar seçilen cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik protestolara evrildi.

Fransa'da 1 Mayıs için toplanan halk, Emmanuel Macron'un ikinci kez cumhurbaşkanı seçilmesini de protesto etti. 24 Nisan'da ikinci turda seçilen liberal cumhurbaşkanı Macron'un rakibinin sağcı Le Pen olması halk tarafından tepkiyle karşılanmış, 2 milyonun üzerindeki Fransa vatandaşı seçimlerde boş oy kullanmıştı. 6 milyondan fazla kişininse seçimlerde oy kullanmadığı kaydedilmişti.

Macron'un seçim vaatlerine yönelik protestolar

France 24'ün haberine göre, Emmanuel Macron'un seçim öncesinde ilan ettiği emeklilik yaşını yükseltme planı Macron'a yönelik protestoların ana temelini oluşturuyor. 1 Mayıs dolayısıyla sokaklarda olan emekçilerin sosyal adalet düzeyinde ve maaşlarda artışa gidilmesi taleplerinde bulundukları belirtildi.

Reuters'in haberine göre, Paris, Lille, Nantes, Toulouse ve Marsilya başta olmak üzere Fransa'da 250 farklı noktada 1 Mayıs için binlerce vatandaş bir araya geldi. Yürüyüşe katılanlar, "Ölmeden Önce Emeklilik", "60 Yaşında Emeklilik, Ücretleri Sabitle" ve "Macron Defol" yazılı pankartlar taşıdı.

1 Mayıs yürüyüşlerinde sendikaların güçlü şekilde katılımda bulunduğu gözlemlendi.

1 Mayıs meydanlarında Fransa siyaseti

Fransa'da "sol" siyasetçi Jean Luc Mélenchon'da gün içerisinde önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada halkı sokaklara davet etti. Mélenchon, Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda 1 Mayıs konuşmasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6 milyonu aşkın kişinin oy kullanmadığı belirterek, Haziran ayında gerçekleşecek olan parlamento seçimlerinde fark yaratılabileceğini söyledi.

12 ve 19 Haziran'da gerçekleşecek parlamento seçimleri dolayısıyla açıklama yapan, milliyetçi siyasetçi Marine Le Pen bugün yayınladığı videoda, parlamento seçimlerinde partisine destek istedi. Le Pen'in geçmiş senelerden farklı olarak, bu sene partisinin de sembollerinden olan Joan of Arc heykeline çelenk bırakmadığı dikkat çekti.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) Başkanı Philippe Martinez, 1 Mayıs öncesinde yaptığı açıklamada, meydanlarda ne kadar güçlü olduklarını gösterebilirlerse Macron'un ve hükümetin politikalarına karşı o güçte baskı uygulayabileceklerini ifade etmişti.