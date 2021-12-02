İngiltere üniversitelerinde grev 2. gününde

İngiltere’de Üniversite ve Kolej Birliği (UCU) sendikasında örgütlü akademisyenlerin ülke genelindeki 58 üniversitede dün başladıkları 3 günlük grev devam ediyor. Emeklilik aylıklarındaki kesintilere, güvencesiz ve esnek çalışma anlamına gelen “sıfır saat sözleşmesi”ne, ücretlerdeki düşüşe karşı greve giden akademisyenlere öğrenciler de destek veriyor.

Yeni düzenlemeyle üniversite mensuplarının emeklilik aylıklarından kesintilerin İngiltere Üniversiteleri’nin (UKK) yüzde 10-18 olacağı iddiasının aksine yüzde 36’ya varacağını bildiren UCU, öğretim üyelerinin maaşlarının 12 yıldır enflasyonun altında yapılan zamlarla yüzde 20 düştüğünü açıkladı.

Ülkede 90 bin akademik personelin güvencesiz sözleşmelerle çalıştırıldığına dikkat çeken sendika, üniversite patronlarının, taleplerine kulak tıkamaya devam etmesi durumunda yılbaşından itibaren daha kapsamlı eylemlere gideceklerini duyurdu.

Akademisyenler emekli aylıkları kesintilerinin geri alınmasını, tüm çalışanların maaşlarına 2500 sterlin iyileştirme zammı yapılmasını ve aşırı iş yükü, ücret eşitsizliği ve güvencesiz sözleşmelerin ortadan kaldırılması için eyleme geçilmesini talep ediyor.

UCU Genel Sekreteri Jo Grady ücretlerdeki düşüşe, yüklü emeklilik kesintilerine, güvencesiz sözleşmelere karşı üniversite yönetimlerinin müzakere taleplerine yanıt vermediğini belirterek yalnızca eyleme geçtiklerinde seslerini duyurabildiklerini dile getirdi.

Greve destek veren öğrencilere teşekkür eden Grady “Onlar personelin çalışma koşullarının aynı zamanda öğrencinin öğrenme koşulları anlamına geldiğinin farkında” dedi. Üniversite yönetimlerinin personelin makul taleplerine yanıt vermemesi durumunda yılbaşından itibaren yeni şubelerin de katılımıyla daha etkin eylemler yapacaklarını dile getirdi.

Ulusal Öğrenciler Birliği Başkanı Larissa Kennedy de “Son yıllarda emeklilik, ücret ve çalışma koşulları giderek düşen üniversite personeliyle öğrencilerin omuz omuza olduğu zengin bir geçmişimiz var” dedi.

Öğretim üyelerinin ücretlerinin 2009’dan beri gerçek anlamda yüzde 20 düştüğünü belirten Kennedy “Üniversite personelinin öğretme koşulları öğrencinin öğrenme koşullarıdır” dedi.

Öğrencilerin eğitimlerindeki kesintiyi en aza indirme sorumluluğunun üniversite patronlarında olduğunu belirten Kennedy “Yüksek öğretimdeki gerçek sorunlara yanıt vermek için masaya oturmalılar” diye konuştu.