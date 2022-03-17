İngiltere’den Ukrayna'ya ‘Starstreak’ uçaksavar füze sistemleri yollanacak.
Sputnik'in haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan NATO Bakanlar Konseyi'nin ardından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya ‘Starstreak’ uçaksavar füze sistemleri tedarik edeceği belirtildi.
İngiltere Ukrayna'ya 'Starstreak' füze sistemi yolluyor
İngiltere Ukrayna'ya silah tedariğine devam ediyor. Gönderilen son silahlar ‘Starstreak’ uçaksavar füze sistemleri olacak.
Haber Merkezi
İngiltere’den Ukrayna'ya ‘Starstreak’ uçaksavar füze sistemleri yollanacak.