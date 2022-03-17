Panama: Karadeniz'de 3 gemimiz Rus füzeleriyle vuruldu

Panama Denizcilik Bakanı Noriel Arauz, Karadeniz'de 3 gemilerinin Rus füzeleriyle vurulduğunu açıkladı

'Mürettebatın tamamı güvendedir'

Arauz, "Panama bayraklı 10 geminin halen savaş nedeniyle Karadeniz'i terk edemediğini belirterek, "Rus füzelerinin saldırısına uğrayan üç gemi olduğunu biliyoruz, ancak mürettebatın tamamı güvendedir, maddi hasar aldık. Dışişleri Bakanlığıyla sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

'Karadeniz'den ayrılmalarına izin verilmiyor'

Arauz, saldırıya uğrayan gemilerde altı Ukraynalı mürettebatın da olduğunu vurgulayarak, "Karadeniz'de, Panama bayraklı en az 10 gemi var, onlara elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ve biliyoruz ki 200 ila 300 civarında diğer uluslardan da gemi var. Karadeniz'den ayrılmalarına izin verilmiyor" açıklamasını yaptı.

Karadeniz'in uluslararası sularında seyreden gemilerin vurulduğuna dikkati çeken Arauz, vurulanların çoğunun dökme yük gemileri olduğunu, birinin 26 Şubat'ta, erken saatlerde yükleme yolunda isabet aldığını kaydetti.

Panama basınında çıkan haberlere göre, 1 geminin batma tehlikesi yaşadığı, diğer 2 geminin ise ciddi hasar aldığı öne sürüldü.

Gemilerde toplam 21 mürettebatın olduğu bilgisi paylaşıldı.