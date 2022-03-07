İngiltere Ukraynalı mültecilere sınırlarını kapadı

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun 12. günü devam ederken, bir taraftan insanlık dramı da sürüyor. İngiltere, Ukrayna'dan ayrılan mültecilere kapıların açılması çağrılarını geri çevirdi.

Reuters'in haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Ukraynalı mültecilerin girişlerine izin vermesi gerektiği yönündeki çağrıları reddetti.

'İngiltere cömert bir ülke, lakin kapılarımızdan girenleri kontrol edeceğiz'

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, 1,5 milyonun üzerinde insanın Ukrayna'dan kaçtığını açıklamıştı.

İngiltere'nin yeterli çabayı göstermediği ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insani krize çözüm bulma konusunda Avrupalı ​​komşularının çok gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Boris Johnson, "Biz çok, çok cömert bir ülkeyiz. Yine de istediğimiz kontrol etmek ve incelemek istiyoruz. Ukrayna'da olup bitenler göz önüne alındığında, kimin geldiğini kontrol etmek için bazı temel becerilere sahip olduğumuzdan emin olmamızın mantıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Sadece 50 kişi kabul edildi

BBC'nin haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şimdiye İngiltere'ye vize almak için işlemlerini tamamlayan 5 bin 534 Ukraynalı mültecinin yüzde birinden daha az oranında, sadece 50 kişinin kabul edildiğini açıkladı. İngiltere toplamda 11 bin 750 Ukraynalı mültecinin vize için başvurduğu, şu ana kadar ancak yarısının vize başvuru işlemlerini tamamlayabildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği ülkeleri, kaçan Ukraynalılara geçici oturma izni ve üç yıla kadar istihdam, sosyal yardım ve barınma hakkı vermeyi kabul etmişti.