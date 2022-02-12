İngiltere Ukrayna'daki askerlerini çekiyor

İngiltere'nin Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Ukrayna'daki tüm İngiliz askerlerinin çekileceğini söyledi.

Heappey bugün BBC Radio 4'e verdiği demeçte askerlere dair "Hepsi geri çekilecek. Orada bir çatışma olursa, Ukrayna'da İngiliz askeri olmayacak" dedi.

Heappey, askerlerin hafta sonu boyunca tahliye edileceğini söylerken Rusya'nın "haber vermeden saldırabileceğini" savunarak İngiliz vatandaşlarını Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı.

Cuma günü İngiltere, vatandaşlarını “ticari yollar hâlâ mevcutken” ülkeyi terk etmeye çağırmıştı.

Heappey, İngiliz eğitmenlerin Londra'nın geçen ay Kiev'e gönderdiği tanksavar füze sistemlerinin kullanımı konusunda eğitim verdiğini söyledi. Yeni eğitmen grubu, 2015'ten beri Orbital Operasyonunun bir parçası olarak Ukrayna askerlerini eğiten İngiltere askerlerine ek olarak yollanmıştı.

Öte yandan benzer bir karar ABD'den de geldi. Ülkeye "eğitmen" yollayan ABD 150 eğitmenini geri çağırdığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yeniden konumlandırma, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini destekleme kararlılığımızda bir değişiklik anlamına gelmiyor, ancak müttefikleri güvence altına alma ve saldırganlığı caydırma konusunda esneklik sağlayacak" dedi.

Öte yandan Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkiliye göre ülkede bulunmaya devam eden ABD özel harekat kuvvetlerinin akıbeti belirsiz.