İngiltere tarihinin en sıcak günü

İngiltere tarihinin şimdiye kadarki en sıcak gününü geçiriyor. Surrey'deki Charlwood'da bugün hava sıcaklığı 39,1 santigrat dereceyi gördü. İngiltere'de bir önceki en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge'de 38,7 santigrat derece olarak gözlemlenmişti.

The Guardian'ın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Met Ofisi) hava sıcaklıklarının gün boyunca artacağını açıkladı.

2022 yılı içerisinde bir önceki en sıcak günün Suffolk'taki Santon Downham'da 38,1 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklarla 17 Temmuz olduğu bildirildi.

Imperial College London'dan Friederike Otto gazeteye verdiği demeçte, "Yaz sıcağı söz konusu olduğunda, iklim değişikliği tam bir oyun değiştirici haline geldi. Bir zamanlar olağanüstü sıcaklık olarak adlandırılan koşullar artık normal yaz koşullarına dönüştürmüştür" dedi.