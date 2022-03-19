İngiltere Savunma Bakanlığı: Rusya operasyonel yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı

İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin savunma istihbaratı güncellemesinde bulundu. Yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık ve uluslararası ortaklarımız Ukrayna'yı desteklemek için birleşti. Birleşik Krallık hükümeti Ukrayna'ya bir dizi ekonomik, insani ve savunma amaçlı askeri yardım sağlıyor. Rusya ve Belarus'a ek yaptırımlar uyguluyor" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kremlin şu ana kadar ana hedeflerine ulaşamadı. Ukrayna direnişinin ölçeği ve kuvveti karşısında şaşkına döndü. Rusya operasyonel yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı ve şimdi bir yıpratma stratejisi izliyor. Bunun, sivil kayıpların artması, Ukrayna altyapısının tahrip edilmesi ve insani krizin yoğunlaştırılmasıyla sonuçlanan ve ayrım gözetmeyen ateş gücü kullanımını içermesi muhtemeldir.

Putin, Rus yerel medyası üzerindeki kontrolünü güçlendirdi. Kremlin, anlatıyı kontrol etmeye, operasyonel problemlerden uzaklaşmaya ve Rus halkından yüksek zayiat sayılarını gizlemeye çalışıyor" (İHA)