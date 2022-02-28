İngiltere Rusya gemilerinin limanlara erişimini yasaklayacak

İngiltere hükümeti, Rusya'ya ait bir petrol tankerinin bu hafta Orkney Limanı'na yanaşacağının ortaya çıkmasının ardından Rusya gemilerinin İngiliz limanlarını kullanmasını kısıtlamayı değerlendiriyor.

Guardian'ın haberine göre, Rusya işletmelerine ve devlet kurumlarına yönelik yoğun ticaret ambargolarına rağmen, İngiltere limanlarına demirlemeyi planlayan çok sayıda Rusya gemisi olduğunu belirtildi. İngiltere hükümeti, Rusya gemilerinin limanlara erişiminin engellenmesi gerekip gerekmediğini tartışıyor. Guardian'ın görüştüğü devlet yetkililerinin hepsi verdikleri demeçlerde, İngiltere'nin Rusya'nın limanlara erişimini engelleyeceğini açıkladılar.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, "Denizcilik sektörü uluslararası ticaretin temelidir ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarını kısıtlamak ve Rus hükümetini sorumlu tutmak için üzerimize düşeni yapmalıyız" diyerek İngiltere'nin Rusya'nın limanlara erişimini engelleyeceklerini açıkladı.