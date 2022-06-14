İngiltere Ruanda'ya ilk sığınmacı grubunu gönderiyor

İngiltere'de Boris Johnson hükümeti, İngiltere'ye yasadışı yollardan gelen insanları sınır dışı etmek için Ruanda ile milyonlarca sterlin karşılığında anlaşma yapmıştı. Hükümet, sığınmacıların İngiliz Kanalı boyunca riskli bir yolculuğa çıkmalarına caydıracağını iddia ediyor.

Associated Press'in haberine göre, hükümetin sığınmacı politikası bir dizi yasal zorlukla karşı karşıya kalsa dahi hayata geçirilmeye çalışılıyor. İngiltere Yüksek Mahkemesi de, alt mahkemelerin sınır dışı edilmeleri engellemeyi reddetmesinin ardından, bugün son bir temyiz başvurusunu reddetti. İlk sığınmacı grubunun Ruanda'ya uçuşunun bugün yapılması bekleniyor.

BM: İngiltere'nin planı tamamen yanlış

Boris Johnson bugün kabine toplantısında, hükümetin sığınmacı planına saldıranlar tarafından yıldırılamayacağını belirterek, sığınmacı planına “başlanıp uygulanacağını" söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi yaptığı açıklamada, İngiltere'nin sığınmacı planını “tamamen yanlış” olarak nitelendirdi. Grandi, "eğer İngiltere hükümeti hayatları korumakla gerçekten ilgileniyorsa, İngiltere'nin insan kaçakçılarını hedef alması ve sığınmacılar için güvenli yollar sağlamak için diğer ülkelerle birlikte çalışması gerektiğini" söyledi.

Truss: Kaç kişi olursa olsun, ilk uçak gönderilecek

Dışişleri Bakanı Liz Truss da bugün yaptığı açıklamada, Ruanda'ya ilk sınır dışı etme uçuşlarının, kaç kişi olduğuna bakılmaksızın bugün başlayacağını söyledi. Truss, Sky News'e verdiği demeçte, "Uçuşta kaç kişinin olacağını söyleyemem ama asıl önemli olan, ilkeyi belirlememiz ve sefalet içinde ticaret yapan bu korkunç insan kaçakçılarının iş modelini kırmaya başlamamızdır" dedi.