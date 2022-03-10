İngiltere ordusu: Bazı askerler izinsiz Ukrayna'ya gitti

İngiltere ordusunda bazı askerlerin savaşmak için kaçak olarak Ukrayna'ya gitmiş olabileceği iddia edildi.

İngiltere ordusundan yapılan açıklamada, bazı askerlerin izinsiz olarak Ukrayna'ya gittiği doğrulandı

Sky News'a konuşan bir ordu sözcüsü, "Az sayıda askerin emirlere karşı gelerek bildirim yapmadan gittiğinin farkındayız. Bu kişiler, Ukrayna'ya kişisel bir kararla gitmiş olabilir. Kendilerinin İngiltere dönmesini etkin ve güçlü bir şekilde teşvik ediyoruz" dedi.

Tüm askeri personellerin bir sonraki emre kadar Ukrayna'ya gitmesinin yasak olduğunu belirten sözcü, "Ordudan izinli olsun olmasın Ukrayna'ya giden tüm askeri personeller disiplin ve idari sonuçlarla karşılaşacak" dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, "Hükümet, ordu mensubu olarak Ukrayna'ya gidenlerin kanunları deldiği yönünde pozisyon alıyor" dedi.