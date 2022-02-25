İngiltere: NATO kuvvetleri Ukrayna'da aktif rol oynamamalı

İngiltere Parlamentosu Silahlı Kuvvetler Müsteşarı James Heappey bugün yaptığı açıklamada, İngiliz ve NATO birliklerinin Rusya'nın operasyonundan sonra Ukrayna'da aktif bir rol oynamaması gerektiğini söyledi.

Reuters'in haberine göre, Heappey, İngiltere Parlamentosu'nda verdiği demeçte, "Burada hepimiz, İngiliz ve NATO birliklerinin Ukrayna'da aktif bir rol oynamaması gerektiği konusunda net olmalıyız. Hepimiz yanlış hesaplama riskinin ne olacağını ve insanlar yanlış hesaplarsa ve işler gereksiz yere tırmanırsa bunun ne kadar hızlı bir şekilde varoluşsal kriz haline gelebileceğini netleştirmeliyiz." dedi.