İngiltere Merkez Bankası: Resesyona girersek sorumlusu biz değil, Putin'dir

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin resesyona gireceğini uyarısında bulunarak, resesyon riskinin Ukrayna savaşı ve enerji krizinden kaynaklandığını öne sürdü. Bailey, savaşın devam etmesi halinde resesyona karşı önlem alınamayacağını açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası'nın verilerine göre, ülke ekonomisinin son çeyrekte küçülmesi bekleniyor. Ekonomik küçülme eğiliminin mevcut koşullar altında gelecek sene de devam edeceği belirtildi.

Bloomberg'in haberine göre, İngiltere'de son 27 yılın zirvesinde olan faiz oranlarının artışının devam etmesi bekleniyor. Ülkede enflasyon oranı da son 40 yılın zirvesini görerek yüzde 10,1 seviyesine ulaştı.

'İngiltere'nin resesyona girmesi halinde sorumlu Putin'dir'

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, daha önce yapılan faiz artışı kararlarının gerekli önlemler olduğunu belirterek, "İngiltere'nin resesyona girmesi halinde sorumlu para politikası kurulu değil, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'dir" diyerek Ukrayna savaşının ekonomik bir darbe oluşturduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın resesyon açıklaması ve büyüme beklentilerinin düşmesi, İngiltere başbakanlığı koltuğuna oturan Liz Truss'ın ekonomi açıklamaları ve enerji krizinin etkisiyle İngiliz sterlini dolar karşısında değer kaybetti. Sterlin dolar karşısında bugün, 1985'ten beri en düşük seviyesi olan 1,1453 seviyesini gördü.

Andrew Bailey, İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın enerji planı açıklamasının faiz artışı kararında dikkate alınacağını, ancak resesyon riskini bertaraf etmediğini ifade etti.