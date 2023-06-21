İngiltere Maliye Bakanı enflasyonda düşüş görmek için 'sabır' istedi

İngiltere'de yıllık enflasyon, Mayıs'ta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, yıllık enflasyon Mayıs'ta yüzde 8,7 ile sabit kaldı. Beklenti, enflasyonun yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.

İngiltere'de çekirdek enflasyon ise Mayıs'ta yüzde 7,1'e yükseldi. Çekirdek enflasyon, Nisan'da yüzde 6,8'e çıkarak Mart 1992'den beri en yüksek seviyesini görmüştü.

Gıda enflasyonu ise Mayıs'ta yüzde 18,4 olarak ölçülürken, hizmet sektörü enflasyonu yüzde 7,4'e çıktı.

Ülkede bu yıl Mart'ta yüzde 10,1 olan enflasyon, Nisan'da beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye düşmüştü. İngiltere'de gıda enflasyonu da Nisan'da yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etmişti.

İngiltere'de enflasyon, Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor

Enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den beri para politikasında sıkılaşma uygulayan İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu tarihten itibaren 12 kez üst üste faiz artışına giderek politika faizini yüzde 4,50'ye çıkardı.

BoE'nin yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında 25 baz puan faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, enflasyonu bu yıl yarı yarıya indirmeyi taahhüt ederken, BoE'nin nihai hedefi enflasyonu yüzde 2'ye çekmek ve bu seviyede tutmak.

Maliye Bakanı Hunt 'sabır' istedi

İngiltere Maliye Bakanı Hunt, enflasyonda düşüş görmek için "sabır" istedi.

Enflasyon verilerinin "hükümetin enflasyonu düşürmek için silahlarına bağlı kalma durumunu" güçlendirdiğini ifade eden Hunt, "Eğer ailelere yardımcı olacak, mortgage ve işletmeler üzerindeki baskıyı hafifleteceksek ekonomiyi yüksek enflasyona neden olan her faktörden kurtarmamız gerekiyor. Diğer ülkelerde faiz oranlarındaki artışların zaman içinde enflasyonu aşağı çektiğini görebilirsiniz. Bu, burada da olacak ama sabırlı olmalı ve rotamıza bağlı kalmalıyız" diye konuştu.