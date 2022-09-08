İngiltere Kraliçesi Elizabeth tıbbi gözetim altında

Buckingham Sarayı, yaz aylarını Balmoral'da geçiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in doktor kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı için endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye ettiler" denildi.

The Guardian'ın haberinde, oğlu veliaht Prens Charles ve torunu Prens William'ın Elizabeth'in yanına gittikleri belirtildi. Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, kraliçenin "rahat" olduğunu ve Balmoral'da kalmaya devam edeceği bildirildi.

Kraliçe Elizabeth, salı günü İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ı alışılmışın dışında olarak Londra'da değil, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde kabul ederek, Truss'a resmi olarak başbakanlık görevini teslim etmişti.

Truss ve parlamentodan açıklama

Truss bugün yaptığı açıklamada, "Bütün ülke Buckingham Sarayı'ndan gelen haberlerle derinden endişe duyuyor. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Majesteleri Kraliçe ve ailesiyle birlikte" dedi.

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü Lindsay Hoyle, doktorların Elizabeth'in sağlığı için endişe duyduğu haberlerinin ardından, "Majesteleri kraliçeye en iyi dileklerimizi gönderdiğimizi söylediğimde, tüm Meclis adına konuştuğumu biliyorum" yorumunu yaptı.

1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan monarkı ünvanına sahip.