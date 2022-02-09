İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını kaldırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kurallarının “virüsle yaşama” planının bir parçası olarak bu ayın sonunda kaldırılmasının planlandığını duyurdu.

İngiltere’de Covid-19 pasaportu, evden çalışma ve maske zorunluluğunun 19 Ocak’ta kaldırılmasının ardından kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik yeni bir karar açıklandı. Başbakan Johnson, 24 Mart’ta kaldırılması planlanan kısıtlamaların “koronavirüs vakalarındaki cesaret verici düşüşler” nedeniyle bir ay erken kaldırılmasının planladığını söyledi.

Başbakan Johnson hükümetin 21 Şubat’ta “virüsle yaşama” planını sunmasının ardından kararı onaylayacağını belirterek, “Vakalardaki cesaret verici düşüşlerin devam etmesiyle birlikte, ülkede Covid-19 testi pozitif çıkanların 5 gün karantinada kalma zorunluluğu da dahil olmak üzere tüm Covid-19 kısıtlamalarını bir ay erken kaldırmayı umuyorum” dedi.

Ayrıca İngiltere’ye gelen kişilere uygulanan Covid-19 test zorunluluğunun, 11 Şubat tarihinden itibaren Covid-19 aşılarını tam olan kişilere uygulanmayacağı açıklandı. Ancak tam aşılı olmayan ve İngiltere’ye girmek isteyen kişilerin Covid-19 testi yaptırma zorunluluğu devam edecek.