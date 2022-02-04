Boris Johnson'ın yardımcılarından 5. istifanın geldiği iddia edildi

Perşembe günü erken saatlerde, Boris Johnson'ın yardımcılarından Başbakanlık Politika Direktörü Munira Mirza, Genel Sekreteri Dan Rosenfield, İletişim Direktörü Jack Doyle ve Baş Özel Sekreteri Martin Reynolds istifa etti.

İngiliz sağcı yayın organı Conservative Home'a ​​göre, Başbakanlık Politika Birimi üyesi Elena Narozanski de "partygate" skandalının arkasından istifa ediyor.

The Telegraph'a göre Narozanski, Başbakan Johnson'ın en üst düzey kurmaylarından biri.

The Telegraph'a göre, politika şefi olarak Mirza'nın yerini alacak olan Andrew Griffith, Başbakanlık'tan yeni istifalara hazırlanıyor.

İngiltere'nin Enerji Bakanı Greg Hands, Narozanski'nin ayrılacağı haberi öncesinde Sky News'e verdiği demeçte, istifa dalgasının başbakanın "sorumluluğu üstlendiğinin" kanıtı olduğunu söyledi.

İstifa dalgasını tetikleyen "partygate" skandalı ağır koronavirüs önlemleri ve toplanma yasaklarının sürdüğü sırada Başbakanlık'ta partilerin düzenlendiğinin açığa çıkmasıyla başlamıştı.

Başbakanlık politika direktörü Munira Mirza'nın sürpriz istifasının ardından Boris Johnson, polis tarafından koronavirüs kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunursa "yasalara uyma" sözü verdi.