İngiltere Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıyor

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim tırmanırken İngiltere Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini taşıma kararı aldı.

İngiltere, Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Lviv'e taşıdığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İngiliz vatandaşlarına ticari seyahat araçları hala mevcutken ülkeyi terk etmelerini söyledi. Bakanlık, "Ukrayna'da gerçekleşecek herhangi bir Rus askeri harekatı, İngiliz Hükümeti'nin Ukrayna'da konsolosluk yardımı sağlama yeteneğini ciddi şekilde etkileyecektir. İngiliz vatandaşları bu koşullarda konsolosluk desteğinin artmasını veya tahliye konusunda yardım edileceğini de beklememelidir." dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Belarus'a ve Moldova'nın doğusunda bulunan Ukrayna ile sınırı bulunan Transdinyester bölgesine vatandaşlarının seyahat etmemesini önerdiğini açıkladı.

ABD de geçtiğimiz haftalarda Kiev'deki büyükelçilik personelini Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine taşımıştı.