Donbass'tan tahliyeler sürüyor: İlk otobüs Rostov'a ulaştı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinden sivil halkın tahliyesine başlanırken, ilk tahliye otobüsünün Rusya'nın Rostov bölgesine ulaştığı bildiriliyor.

Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Ukrayna güçlerinin saldırıları nedeniyle aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların olduğu yaklaşık 700 bin kişinin bölgeden tahliye edileceğini duyurmuştu.

Acil temas grubu toplantısı gündemde

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Kiev'in Donbass'taki gerilim nedeniyle Cumartesi günü Üçlü Temas Grubu'nun toplanmasını umduğunu açıkladı.

Sputnik'in Moskova'dan bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Rusya'nın Donbass ve Kiev'in böyle bir toplantının yapılmasını onaylaması durumunda acil temas grubu toplantısına katılmaya hazır olduğu kaydedildi.

Sözkonusu kaynak "Kiev ve Donbass bunu yapmayı onaylarsa Rus temsilciler elbette arabulucular olarak katılacaklardır" dedi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti temas grubu heyeti sözcüsü Vladislav Moskovsky de açık ve spesifik öneriler ile gelinmesi durumunda Ukraynalı temsilcilerle olağanüstü toplantıda buluşmaya hazır olduklarını açıkladı. Moskovsky spesifik öneriler talep etmeleri üzerine Ukrayna tarafının toplantıyı iptal ettiğini söyledi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri sözcülüğünden yapılan açıklamada Ukrayna ordusunun Donbass'taki temas hattını bombalamaya başladığı ve Cuma günü bölgenin hizmet altyapısını hedef aldığı belirtildi.

'Balkanlar'dan paralı askerlerin Donbass'a gönderildiği bilgisi var'

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kosova, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten Rusya'ya karşı Donbass bölgesine paralı askerlerin gönderildiğine dair bilgiler olduğunu, sözkonusu istihbarata ilişkin çifte kontrol yaptıklarını dile getirdi.