İngiltere Kalkınma Bakanı deprem bölgesinde

İngiltere Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell, 6 Şubat depremlerinin ardından bugün deprem bölgesini ziyaret etti.

İngiltere’den Türkiye'ye yardıma gelen ekiplerin çalışmalarını inceleyen Mitchell, sahra hastanelerini ziyaret ederek ülkesinin sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Mitchell'in AFAD'ın yanısıra İngiltere tarafından finanse edilen ve Suriye'de kimyasal provokasyonuyla bilinen cihatçılara yakın Beyaz Baretliler ile de bir araya geldiği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mitchell, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu korkunç depremin ardından, ilk günden itibaren Türkiye ve Suriye’de acil durum müdahalesinin koordinasyonu ve ihtiyacı olanlara destek ve yardım verebilmek için çalışıyoruz. Sahadaki durum kurtarma sürecinden toparlanma sürecine doğru evrilirken Birleşik Krallık sağlık çalışanlarının enkazdan kurtulanların da içinde bulunduğu kişileri tedavi ettikleri sahra hastanesindeki inanılmaz çabalarını ilk elden gözlemledim. Birleşik Krallık halkının, Birleşik Krallık Afetler Acil Durum Komitesi’nin yardım kampanyasına 88 milyon sterline ulaşan katkısı, bu trajik olay sonrası Birleşik Krallık’ın kurtarma ve toparlanma sürecine büyük desteğini vurgulamaktadır. Bugün, Birleşik Krallık halkının bu desteğinin, yardım kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve Britanya’dan gelen yardım ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları nasıl desteklediğini ve Türkiye ile Suriye halkının hayatında nasıl bir fark yarattığını gördüm" dedi.

Bakanlığın açıklamasından şunlar kaydedildi:

"Birleşik Krallık, Türkiye ve Suriye’de yaşanan yıkıcı depremler sonrası küresel yardım çalışmalarında önemli bir rol üstlenmeye devam ederken Birleşik Krallık Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell, çalışmaları bizzat görmek için 19 Şubat Pazar günü Türkiye’nin güneyini ziyaret etti.

Bakan Mitchell, Türkiye ve Suriye’de acil durum müdahale koordinasyonunu yürüten Türk yetkililer, Suriye kurumları, Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarının çalışmalarına destek veren Birleşik Krallık tıbbi destek ve yardım ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Türkoğlu’nda, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın ortaklaşa kurduğu, içerisinde 7/24 hizmet veren ameliyathanenin bulunduğu sahra hastanesini gezdi ve Türk doktorlar ile yan yana çalışan Birleşik Krallık sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan, ayrıca Beyaz Baretliler, Suriyeli kadın kuruluşları, Birleşik Krallık Afetler Acil Durum Komitesi (DEC) üyeleri, Care International, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ile bir araya geldi ve ilk elden Türkiye ve Suriye’de yürüttükleri yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan, kurtarma sürecinden toparlanma sürecine geçilirken bölgede daha fazla ne yapılabileceği hakkında da bilgi aldı.

Birleşik Krallık hükümeti, Birleşik Krallık Afetler Acil Durum Komitesi’nin Birleşik Krallık halkının katkılarıyla depremden en fazla etkilenen bölgelere destek için açtığı Türkiye ve Suriye bağış kampanyasına 5 milyon sterlin bağış yaptı.

Bakan Mitchell’ın ziyareti, Türk yetkililer, Birleşmiş Milletler ve Türkiye’deki yardım kuruluşlarının talepleri ve sahadaki ihtiyaçlara cevaben Birleşik Krallık’ın 15 Şubat’ta açıklanan ek 25 milyon sterlinlik yardım paketini takiben gerçekleşmektedir.

Birleşik Krallık, ayrıca, depremden etkilenenlere yardım etmek için gece gündüz çalışan 77 arama ve kurtarma uzmanı ve 4 arama kurtarma köpeğini Türkiye’ye yolladı. Birleşik Krallık tarafından finanse edilen Beyaz Baretliler önemli arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirdiler ve Birleşik Krallık bunun için Beyaz Baretliler’e ilave 4,3 milyon sterlin destek sağladı. Kurtarma sürecinden toparlanma sürecine geçilirken Birleşik Krallık, Türkiye ve Suriye’de soğuk hava şartlarında mücadele eden deprem mağdurlarına yardım için battaniye ve çadır gibi acil ihtiyaç malzemeleri göndermeye devam etmektedir.

Bu malzemelerin Türk sınırından kuzeybatı Suriye’ye hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlamak için Birleşmiş Milletler ile koordinasyon halinde çalışıyoruz."