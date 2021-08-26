İngiltere, Kabil'den tahliyelere devam edeceğini duyurdu

Afganistan'da Kabil Havalimanı'nda bugünkü patlamaların ardından Acil Durum Kabine Toplantıları'nın ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson tahliye operasyonuna devam edeceklerini söyledi.

Saldırıyı "barbarca terör saldırısı" olarak niteleyen Johnson, tahliye operasyonunun tamamlanmasına yakın olduklarını ve operasyonu sürdüreceklerini açıkladı.

Kabil Havalimanı'nda saldırılara hazırlıklı olduklarını ifade eden Johnson listelerinde yer alan İngiltere vatandaşları, Afgan tercümanlar gibi kişilerin büyük kısmının halihazırda tahliye edildiğini kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı: Son uçağımız Özbekistan'a indi

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ülkesinin Kabil Havalimanı'ndan tahliye misyonunu tamamladığını açıkladı. Kramp-Karrenbauer Kabil'den kalkan son Alman askeri uçağının Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e indiğini söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ise Kabil'deki tahliye uçuşlarına erişemeyenlerin "unutulmayacağı"nı kaydettiği açıklamasında Almanya Dışişleri Bakanı'nın Taliban ile halen müzakere yürüttüğünü bildirdi.