İngiltere İsveç ve Finlandiya ile 'güvenlik anlaşması' imzaladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç'e yaptığı ziyaretin ardından Finlandiya'ya geldi. Johnson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile başkent Helsinki'de bir araya gelirken, İngiltere ve Finlandiya arasında askeri eğitim, savunma ve tatbikat gibi unsurları kapsayan bir güvenlik anlaşmasını imzaladı.

Niinistö ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Johnson, "Bugün Finlandiya ve Birleşik Krallık'ın daha da yakınlaştığını söylemek doğru olur. Bugün imzaladığımız güvenlik anlaşması, iki ulusun ortaklığını yoğunlaştırmasını ve benzersiz bir şekilde yükseltmesini sağlıyor. Kuzeyden, Baltıklara ve daha ötesine, silahlı kuvvetlerimiz birlikte eğitim ve tatbikat yapacak, savunma ve güvenlik yeteneklerimizi birleştirecek ve her zaman birbirine yardım edeceğiz" dedi.

Johnson, "Yarının tehditleri ve bugünün zorluklarıyla yüzleşirken bizi daha da yakınlaştıran kalıcı bir güvence sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın güvenlik denklemini değiştirdi'

Johnson, "Bu akşam, ortak tarihimizde çok önemli bir andayız. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'nın güvenlik denklemini değiştirerek, gerçekliğimizi yeniden yazdı ve geleceğimizi yeniden şekillendirdi. Bu istila iki nedenden dolayı başarısız oldu. Birincisi, savaşan ve dünyayı arkalarında toplayan Ukrayna halkının yenilmez gücü nedeniyle. İkincisi ise, Ukrayna'nın özgürlük için verdiği kahramanca mücadele, dünyayı bir araya getirdi” dedi.

Bugün İsveç'le imzalanan anlaşmayla benzer özellikleri taşıyan İngiltere-Finlandiya Güvenlik Anlaşmasının taraflar arasında askeri yardımlaşmayı sağlayacağını belirten Johnson, "Her iki ülkeden birinde bir felaket olması durumunda, birbirimize yardıma gideceğiz. Yardımın niteliği elbette karşı tarafın talebine bağlı olacaktır, ancak aynı zamanda askeri yardım da dahil olarak güvenliğimizin ve savunma ilişkimizin yoğunlaştırılması temel olarak amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

NATO'nun "kimseye tehdit oluşturmadığını" ileri süren Johnson, "NATO bir savunma ittifakıdır, NATO kimse için tehdit oluşturmaz, amacı karşılıklı savunmadır" dedi.

Niinistö: NATO'ya katılmak, güvenliğimizi en üst düzeye çıkaracaktır

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise yaptığı açıklamada, "Finlandiya ve Birleşik Krallık çok iyi ve güçlü güvenlik ortaklarıdır. Halihazırda sahip olduğumuz işbirliğini derinleştirmek için her koşulda yan yana duracağımıza ve birbirimize destek olacağımıza dair ortak bildiriye imza attık" dedi.

Niinistö, "Finlandiya olarak, NATO'nun açık kapı politikasına ve Finlandiya'nın potansiyel üyeliğine verdiğiniz güçlü desteği takdir ediyoruz. Bu bizim için çok değerli. Fikirlerinizi ve desteğinizi duymak bizi cesaretlendiriyor. NATO'ya katılmak, güvenliğimizi en üst düzeye çıkaracaktır. Ve bu hiç kimseye karşı olmayacaktır" dedi.

Finlandiya’nın NATO hakkında kararını yarın açıklaması bekleniyor

Finlandiya Savunma Komitesi, NATO üyeliğine dair raporunu dün hükümete sunmuş, Finlandiya Savunma Komitesi Başkanı Petteri Orpon yaptığı açıklamada, ülkenin savunma açısından iyi olduğunu fakat "Rus tehdidine karşı yeterli olmadığını" aktararak, “Ülkenin güvenliğini gelecekte garantiye almak için en iyi çözüm NATO üyeliği" demişti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise Finlandiya’nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kararı yarın açıklaması bekleniyor.

İsveç'le de güvenlik anlaşması imzaladı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İsveç'e yaptığı ziyaret sırasında İsveç ile İngiltere arasında ortak güvenlik anlaşmasına imza attı. Anlaşma ile İngiltere İsveç’in saldırıya uğraması durumunda askeri yardım yapabilecek. (İHA)