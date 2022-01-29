İngiltere İşçi Partisi çalışanlarından grev uyarısı

İngiltere'nin en büyük sendikası, çalışanlara enflasyonun altında bir maaş teklifi edilmesi üzerine İşçi Partisi'ne grev eylemi bildiriminde bulundu.

İşçi Partisi'ne bağlı Unite the Union üyeleri, partinin Westminster'deki genel merkezinde Cuma günü oylamada yüzde 2'lik artışı reddetmek için oy kullandı. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi en son Aralık ayındaki yüzde 5,4 oranında duyurulmuştu.

Partinin 'sol kanadı'nı temsil eden Jeremy Corbyn'in ayrılmasının ardından partinin üye kaybetmeye başlaması ve Corbyn karşıtlarına milyonlarca pound tazminat ödenmesi, İngiltere'nin ana muhalefet partisini mali olarak yaralamış durumda. Jeremy Corbyn'in partiden tasfiye edilmesiyle 150 bin kişi İşçi Partisi üyeliğini sonlandırmıştı.

Unite the Union yetkilisi Matt Smith, "Unite üyeleri, enflasyonun oldukça altındaki bu maaş teklifini grev eylemi lehine reddetti" derken, "İşçi Partisi şimdi bir başka toplantı talep etti ve biz de bunu kabul ettik. Gelişmeleri önümüzdeki hafta üyelere bildireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ancak İşçi Partisi'ne çalışanlarının üye olduğu başka bir sendika GMB, düşük zam teklifini kabul etti.

Eylül 2021'de hem Unite hem de GMB, İşçi Partisi Genel Sekreteri David Evans'ın 90 parti çalışanını işten çıkarma planlarına karşı greve gitti. İşten çıkarmalar, yeni parti yöneticisi Sir Keir Starmer'ın Nisan 2020'de seçilmesinden bu yana partinin mali yapısındaki büyük bir açığı kapatmak için yapılan "maliyet düşürme önlemlerinin" bir parçasıydı.