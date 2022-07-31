İngiltere, Finlandiya ve ABD'den ortak tatbikat

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için resmi süreçleri devam ederken, İngiltere'den dün yapılan açıklamada Finlandiya ve ABD'yle birlikte ortak askeri tatbikat yapılacağı duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, ABD ve Finlandiya ordusu askerleriyle Vigilant Fox (Uyanık Tilki) Tatbikatı'na katılacağı söylendi. Ortak tatbikatın, NATO'nun Finlandiya ile bu ayın başlarında üyeler için onay sürecini başlatan askeri ittifaka katılmak için bir katılım protokolü imzalamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İngiltere Savunma Bakanı James Heappey, "Vigilant Fox Tatbikatı, silahlı kuvvetlerimizin ABD ve Finlandiya müttefiklerimizle gücünü ve birlikte çalışabilirliğini gösterecek. Baltık Denizi bölgesinin savunması ve güvenliğine olan bağlılığımızı yeniden teyit edeceğiz" diye konuştu.