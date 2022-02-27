İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'ya savaşa gidecek olanları kesinlikle destekleriz

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiliz halkının savaşa katılmak için bireysel olarak Ukrayna'ya gitmeyi seçmesi halinde, "eğer yapmak istedikleri buysa, onları kesinlikle destekleyeceğini" söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Truss ayrıca Ukraynalı mültecilere yardım için neler yapılabileceği konusunda BM ve Kızıl Haç ile çalıştıklarını söyledi, ancak başka ayrıntı paylaşmadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yabancı gönüllülerin savaşmak için Ukrayna'ya gelmesi çağrısında bulunmuş ve onlar için "uluslararası birlik" kurulduğunu açıklamıştı.