İngiltere Dışişleri Bakanı: Tahıl krizi için bir ay içerisinde eyleme geçilmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan tahıl krizine ilişkin, "Ukrayna limanlarından bu tahılların gönderilmesinin sağlanabilmesi ve Ukrayna limanlarının Rusya saldırılarından korunması için çabalar sürdürülüyor. Ama burada gecikmeler görüyoruz maalesef. Bu sebeple de önümüzdeki ay en geç bir eyleme geçilmesi gerekliliği söz konusu" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Truss, Türkiye ile işbirliğini devam ettirdiklerini belirterek, “NATO’yla ortak olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret konusunda ilişkilerimizi yürütüyoruz. Görüyorum ki tarım ve hizmetler alanında da çalışmaları daha da artırarak, ticaret hacminin daha da iyi hale geleceğini gösteren çalışmalarımız var. Terörizm konusunda yine işbirliği yapıyoruz” dedi.,

'Ukrayna'dan tahıl ihracatı için güvenli aralık oluşturmaya çalışıyoruz'

Bakan Truss, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaşta Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Şu anda Ukrayna’daki limanlar bloke edilmiş durumda. Dünyanın dört bir yanına gönderilecek olan tahılların bu limanlarda kaldığını biliyoruz. BM tarafından gösterilen bir destek olmasıyla birlikte burada bir güvenli aralık oluşturmaya çalışıyoruz. Ukrayna limanlarından bu tahılların gönderilmesinin sağlanabilmesi ve Ukrayna limanlarının Rusya saldırılarından korunması için çabalar sürdürülüyor. Ama burada gecikmeler görüyoruz maalesef. Bu sebeple de önümüzdeki ay en geç bir eyleme geçilmesi gerekliliği söz konusu. Yeni mahsuller de gelecek. Bunların da aktarılması konusunda bir problem yaşanmasın” dedi.

Finlandiya ve İsveç'in üyelik görüşmeleri NATO Zirvesi'nde de devam edecek

NATO Zirvesi’nde de Finlandiya ve İsveç'in üyelik görüşmelerinin sürdürüleceğini söyleyen Liz Truss, “Türkiye ile de bir müttefik olarak buradaki konuşmalarımızı devam ettireceğiz. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının kolektif güvenlik çabalarımız için güçlendirici bir etkisi olacağını düşünmekteyiz. İngiltere ve Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı bu savaşın muhtemel sonuçları konusunda istişarelerini devam ettirmekte. Herhangi bir şekilde Ukrayna egemenliğini tekrar ele geçirene kadar durmamalıyız” dedi. (İHA)