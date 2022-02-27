İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı operasyon durdurulmazsa Rusya ile NATO’nun karşı karşıya gelebileceğini ifade etti.

Haber Merkezi

İngilte Dışişleri Bakanı Liz Truss Ukrayna’daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Truss, yaptığı açıklamada “Rusya’nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir” dedi.

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