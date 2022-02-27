İngilte Dışişleri Bakanı Liz Truss Ukrayna’daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Truss, yaptığı açıklamada “Rusya’nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir” dedi.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı operasyon durdurulmazsa Rusya ile NATO’nun karşı karşıya gelebileceğini ifade etti.
Haber Merkezi
İngilte Dışişleri Bakanı Liz Truss Ukrayna’daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Truss, yaptığı açıklamada “Rusya’nın Ukrayna'daki operasyonu durdurulmazsa NATO ile çatışma çıkabilir” dedi.