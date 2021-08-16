İngiltere de Afganistan'a ek asker gönderiyor

İngiltere Taliban'ın iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'e tahliye faaliyetleri için ek asker göndereceğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı Kabil'deki tahliye faaliyetlerine destek gerekçesiyle kente 200 ek asker göndereceğini açıkladı. Böylelikle İngiltere'nin Afganistan'daki asker sayısı 900'e çıkacak. İngiltere'nin son olarak Afganistan'da 100 askeri kalmıştı ancak İngiltere vatandaşlarının tahliyesi için haftasonu gönderilen 600 ek asker ile bu sayı 700'e çıkmıştı.

ABD de Kabil'e tahliye için 1000 ek asker göndereceğini açıklamıştı. ABD'nin göndereceği ek askerlerle birlikte ülkedeki asker sayısı 6 bine yükselecek.