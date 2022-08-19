İngiltere çok sayıda Kürt ve Iraklıyı geri göndermeye hazırlanıyor

İngiltere, yıllardır ülkede yaşayan çok sayıda Kürt ve Iraklıyı sınır dışı etmeyi planlıyor.

Rudaw'a konuşan Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Musenna Emin, “Britanya'da çok sayıda Kürt ve Iraklının sınır dışı edilme tehdidi altında olduğuna dair bilgimiz var, ancak sınır dışı edilmelerini önlemek için her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.

Musenna Emin, “Olası bir geri dönüş Irak Hükümeti tarafından onaylanmak zorunda. Irak hükümeti, 2013 yılında Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada onlarca madde var, bunlardan biri Irak hükümetinin, sığınma hakkının tüm aşamalarından geçemeyen Iraklıların geri alınmasına yardım etmesi gerektiğini belirtiyor. Yani mültecilik başvurusunun hiçbir aşamasını geçemeyenlerden bahsediliyor” diye konuştu.

Emin, sınır dışı edilme tehlikesi bulunanlarla ilgili, “Anlaşmada çeşitli durumlar yer almaktadır. Bunlardan biri de iltica başvurusunun tüm aşamalarını tamamlamış, yani ülkenin en yüksek mahkemesi tarafından reddedilmiş kişilerdir. Terör, cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti gibi ciddi suçlar işleyenler veya organize suçlar işleyenler, o ülkenin hükümeti ve mahkemeleri tarafından sınır dışı edilirse, Irak onları geri almalıdır” diye ekledi.

Rudaw'ın verdiği bilgiye göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı Irak'a sınır dışı edilmek üzere çok sayıda Irak vatandaşını tutukladı.

Haziran ayı başında 30'a yakın Kürt mülteciyi taşıyan uçak Erbil'e gitmek üzere hazırlanmıştı. Ancak kalkışa 12 saat kala İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından sefer iptal edildi.