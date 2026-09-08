İngiltere, Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklıyor

İngiltere, işgal altındaki Batı Şeria’da kurulan yasadışı İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamaya hazırlanıyor.

Financial Times’ın konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband’ın yeni önlemleri bugün parlamentoda açıklaması bekleniyor.

Yasak, yerleşimlerde üretilen malların yanı sıra bu yerleşimlere sağlanan finansman ve reklamcılık gibi bazı hizmetleri de kapsayacak. İngiltere hükümeti böylece daha önce şirketlere yaptığı “yerleşimlerle ekonomik ve mali faaliyette bulunmama” çağrısını yasal bir zorunluluğa dönüştürecek.

İngiltere hükümeti, uygulamanın İsrail’in tamamına yönelik bir boykot anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Çalışma ve Emeklilik Bakanı Pat McFadden, İsrail’in İngiltere açısından “önemli bir ticaret ortağı” olmayı sürdüreceğini söyledi.

İki ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretinin 2025 yılında yaklaşık 6 milyar sterlin olduğu belirtiliyor. Yerleşimlerden İngiltere’ye gönderilen ürünlerin büyük bölümünü yaş meyve ve sebze ile şarap oluşturuyor. Bu nedenle yasağın doğrudan ekonomik etkisinin sınırlı kalacağı değerlendiriliyor.

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E1 projesi kararın gerekçeleri arasında

Londra’nın kararında, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’ün doğusunda hayata geçirmeye çalıştığı E1 yerleşim projesinin etkili olduğu bildirildi.

E1 projesinin Batı Şeria’nın kuzeyiyle güneyi arasındaki coğrafi bağlantıyı kesmesi ve bitişik bir Filistin devletinin kurulmasını fiilen olanaksız hale getirmesi bekleniyor.

McFadden, son haftalarda ve aylarda hızlanan yerleşim faaliyetlerinin “iki devletli çözüm ihtimalinin ortadan kaldırılması” tehlikesini daha acil hale getirdiğini savundu.

İngiltere, Birleşmiş Milletler kurumları ve uluslararası toplumun büyük bölümü gibi, İsrail’in 1967’den beri işgal altında tuttuğu topraklarda kurduğu yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı kabul ediyor.

Uluslararası Adalet Divanı da 2024 yılında yayımladığı danışma görüşünde devletlerin İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin sürdürülmesine yardım etmemesi gerektiğini belirtmişti.

İsrail’den ‘İngiliz Büyükelçi sınır dışı edilsin’ çağrısı

Karar İsrail hükümeti ve ABD’den ise tepki gördü.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İngiltere Büyükelçisi’nin ülkeden sınır dışı edilmesini istedi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee İngiltere’yi “antisemitizmle” suçladı ve Washington’ın misillemede bulunabileceği tehdidini savurdu. Huckabee, bazı ABD eyaletlerindeki İsrail boykotunu cezalandıran düzenlemeler nedeniyle İngiliz şirketlerinin yaptırımlarla karşılaşabileceğini ileri sürdü.

İngiltere’de hükümet üzerindeki baskı son aylarda artmıştı. Haziran ayında yaklaşık 140 İşçi Partili milletvekili hükümete mektup göndererek yasadışı yerleşimlerle ticaretin yasaklanmasını talep etmişti.

İspanya, İrlanda ve Hollanda da İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinden yapılan ithalatı engellemeye yönelik adımlar atmıştı.

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