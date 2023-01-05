İngiltere basını: Hükümet grev yasağı çıkartabilir

Devam eden grevleri baskı yoluyla kontrol altına almaya çalışan Rishi Sunak hükümetinin grev karşıtı bir yasayı bu hafta ileri süreceği iddia edildi.

Times'ta yer alan habere göre İngiltere Başbakanı Sunak'ın sağlık hizmeti, demiryolu, eğitim, itfaiye ve sınır güvenliği de dahil olmak üzere altı sektörde “minimum hizmet seviyelerinin” uygulanmasına yönelik yasa çıkartacağı yönünde sinyaller mevcut. Öte yandan grev yasağı anlamına gelecek yasa çerçevesinde "asgari seviyeler karşılanmadığı takdirde" patronların sendikaları dava etmesine ve çalışanları işten çıkarmasına izin veren ek yasalar çıkartılması bekleniyor.

Grevler yasa dışı olacak, greve çıkan işçiler işten atılacak

Bu durumda patronun "asgari hizmet koşulunun sağlanmadığını" öne sürdüğü durumlarda işe geri dönmeyen sendika üyeleri işlerini kaybedebilir.

Times'a konuşan bir hükümet yetkilisi, “Bu yasa, sendikaların asgari hizmet düzeyini uygulamada başarısız olduğu grevler için yasal dokunulmazlığı kaldıracak. Grevler yasa dışı olacak. Nihayetinde insanlar sözleşmeyi ihlal ettikleri için kovulabilir.” dedi.

Hükümet kaynakları, birkaç gün içinde grevlere yönelik daha fazla yasal baskıya ilişkin bir duyuru yapılacağını duyurmuştu. Çarşamba günü konuşan Sunak, "grev hakkı ile İngiliz halkının tamamen gereksiz aksamalara maruz kalmadan hayatına devam edebilme hakkı ile dengelenmesi gerektiğini" söylemiş ve yeni yasaların dengeyi yeniden sağlayacağını savunmuştu.

Bu yılın ortasında yasallaşması hedefleniyor

Yasanın önümüzdeki hafta Avam Kamarası'na getirilmesi durumunda Avam Kamarası'nda ve Lordlar Kamarası'nda beklenen gecikmeler nedeniyle yaz aylarında yürürlüğe girmesi olası görünüyor. Sendikaların ayrıca yasaya mahkemede itiraz etmesi de kaçınılmaz durumda.

Bir hükümet sözcüsü Times'a, "Bakanlar, kesintileri en aza indirmeye ve halkı korumaya yardımcı olmak için daha fazla önlem almaya devam ediyor, ancak henüz herhangi bir karar alınmadı." dedi. Yetkili, "Öne çıkaracağımız herhangi bir yasa, işçilerin grev haklarını tanırken, halkın günlük yaşamlarını sürdürme ve güvende olma haklarını korumayı amaçlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işçi düşmanı çıkış, RMT demiryolu işçilerinin bu hafta gerçekleştirdiği iki 48 saatlik grev ve 15 tren operatöründeki Aslef üyelerinin 24 saatlik grevinin demiryolu hizmetlerini vurduğu bir zamanda geldi.