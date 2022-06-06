İngiltere Başbakanı Johnson 'güvensizlik' oylamasıyla karşı karşıya

İngiltere'de Muhafazakâr Parti milletvekilleri bugün İngiltere Başbakanı Boris Johnson için "güvensizlik oylaması" için bir araya gelecek. Johnson'ın oylama öncesinde Avam Kamarası'nda konuşma yapacağı doğrulandı.

Oylama sonucunda Johnson'a güvensizlik yönünde bir sonuç çıkması halinde, Johnson'ın hem parti başkanlığı hem de İngiltere başbakanlığı görevleri son bulabilir. Johnson'ın görevlerinin son bulması için, 359 Muhafazakâr Parti milletvekilinin 180'inin "güvensizlik" oyu vermesi gerekiyor.

Oylama bu akşam yapılacak

The Telegraph'ın haberine göre, 1922 Komitesi (Muhafazakâr Parti Özel Üyeler Komitesi) başkanı Graham Brady bugün yaptığı açıklamada, 54 kişinin Johnson hakkında güvensizlik oylaması için imza verdiğini duyurdu. Brady, "Muhafazakâr Parti liderine güvenoyu isteyen meclis partisinin yüzde 15'lik barajı aşıldı. Kurallara uygun olarak 18.00 - 20.00 [TSİ 21.00 - 23.00] saatleri arasında bugün oylama yapılacaktır" dedi.

Boris Johnson'ın Başbakanlık Ofisi'nde yapılan açıklamada, oylamanın "aylarca süren spekülasyonları sona erdirmek ve Hükümetin bir çizgi çizip devam etmesine izin vermek için bir şans" olduğu söylendi. Downing Street'in açıklamasında, Johnson'ın bugün kazanan taraf olacağı belirtildi.

Destekçilerinden parti içerisine uyarı

The Guardian'ın haberine göre, Muhafazakâr Parti içerisinde Johnson'ı destekleyen tarafından paylaşılan bir bilgi notunda, "bir liderlik yarışının Muhafazakâr Parti'de dikkat dağıtıcı, bölücü ve yıkıcı bir iç savaşı başlatacağı" söylendi. Notta ayrıca, "Boris Johnson'ın eşsiz bir seçim sicili var ve yine kazanacak" iddiasında bulunuldu.

Starmer: Johnson kazansa bile yakın gelecek düşecek

İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boris Johnson bu akşam oylamayı kazansa bile, kısa ve orta vadede 10 numaradan ayrılma olasılığının yüksek olduğuna inandığını" ifade etti.

Starmer, "Bence tarih bize bunun sonun başlangıcı olduğunu söylüyor. Daha önceki güven oylaması örneklerine bakarsanız, Muhafazakâr başbakanlar bunlardan sağ kurtulsa ve o bu gece hayatta kalabilirse bile, genellikle daha sonra oldukça hızlı bir şekilde düşüyorlar" dedi.

180 Muhafazakâr Parti milletvekili kabul ederse, Johnson düşecek

Bu akşam 359 Muhafazakâr Parti milletvekili arasında düzenlenecek oylamada en az 180 milletvekilinin güvensizlik oyu kullanması halinde Boris Johnson, partisinin liderliğinden ve dolayısıyla başbakanlık görevinden azledilmiş olacak.

Johnson oylamayı kazanırsa, gelecek bir yıl içerisinde tekrardan "güvensizlik" oylaması tehlikesiyle karşı karşıya gelmeyecek.

Rakibinin belli olmaması en büyük 'eksiklik'

Financial Times'ta yayınlanan analize göre, Boris Johnson hakkında yapılacak oylamanın en büyük sorunu, parti içerisinde Johnson'a rakip olacak kişinin belli olmaması. Johnson'a karşı rakibin kesin olmamasının "eksiklik" olduğu belirtilirken, parti içi rakipleri için bu "hesaplaşmanın" erken olduğu söylendi.

FT'nin analizinde, Johnson bu durumdan faydalanacağı ve bu akşam düzenlenecek oylamada gülen taraf olabileceği belirtildi.

Johnson bu sabah sadece 'Ukrayna' hakkında konuştu

Boris Johnson bu sabah Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Bu durum, Johnson destekçileri tarafından, Başbakan'ın ülkeyi yönetmekle meşgul olduğu ve devrilmemesi gerektiği yönündeki argümanlar ile paylaşıldı.

Boris Johnson bu sabah kendi hakkında yapılacak olan oylama hakkında bir görüş bildirmedi. Bunun yerine Johnson sosyal medya hesabından, Ukrayna'ya destek açıklaması yapmakla yetindi. Paylaşımda, "İngiltere, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne, devam eden Rus saldırısını etkili bir şekilde püskürtebilmeleri için çoklu fırlatma roket sistemleri hediye edecektir" denildi.

Partygate skandalı

Johnson, Haziran 2020'de Başbakanlık Konutu'nda eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katıldığı ve bu nedenle Covid-19 pandemisinde uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

"Partgate" skandalı sebebiyle koltuğu sallanan Boris Johnson hakkında, Kamu Hizmeti Müfettişi Sue Gray, hazırladığı soruşturma raporunda, vatandaşın ölmekte olan akrabalarını ziyaret etmesi, cenazeye katılmasının bile engellendiği dönemde başbakanlıkta alkolün su gibi aktığı, kavga dövüş çıktığı, insanların kustuğu çılgın partilerden sonra en az 16 vaka saptamış, başbakanlıktaki kural çiğneme kültürünü eleştirmiş, üst düzey liderlik ekibinin liderlik ve muhakeme başarısızlıklarının sorumluluğunu taşıması gerektiğini ifade etmişti.