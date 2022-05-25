Boris Johnson, Covid-19 kurallarını ihlali için bir kez daha özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kıdemli müsteşar Sue Gray'in, Covid-19 nedeniyle ilan edilen karantina sırasında Başbakanlıkta düzenlenen partilerle ilgili detaylı raporunu yayımlamasının ardından Avam Kamarası'nda yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre Sue Gray'in, Başbakanlıktaki partilerin çoğunun Covid-19 kurallarını ihlal ettiğini ortaya koyan raporunda yer alan bazı bulgular nedeniyle "dehşete düştüğünü" söyleyen Johnson, bütün sorumluluğu üstlendiğini belirterek, "Dersimi aldım" dedi.

Johnson, açıklamasında, Başbakanlıkta düzenlenen bazı organizasyonlara, Covid-19 salgını döneminde ortaya koyduğu çabadan ötürü çalışanlara teşekkür etmek için katıldığını belirtti.

Johnson, kendisi ayrıldıktan sonra uzun süren partilerde Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiğini fakat partilerde bulunmadığı için bunlardan haberdar olmadığını öne sürdü.

Para cezası kesilmişti

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlıkta düzenlenen bir partiye katıldığına dair son olarak 23 Mayıs'ta yeni bir fotoğraf ortaya çıkmıştı.

Johnson'ı elinde içkiyle konuşma yaparken gösteren fotoğrafın çekildiği dönemde, halkın, hane halkı üyeleri dışındaki kişilerle büyük etkinliklerde bir araya gelmesi yasaktı.

İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Başbakan Johnson'a kendi doğum günü partisine katılmaktan para cezası verilmişti.

Johnson, Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığı para cezasının ardından 12 Mayıs'ta özür dilemiş ancak istifa etmeyeceğini açıklamıştı.