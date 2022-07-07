İngiltere Başbakanı Boris Johnson kabinedeki istifaların ardından bugün istifa etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede yaşanan istifaların ardından görevinden istifa etti.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabinede yaşanan istifaların ardından görevinden istifa etti.
Haber Merkezi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson kabinedeki istifaların ardından bugün istifa etti.