İngiltere, 2 Rus uçağına karşı savaş jetlerini havalandırdı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) bağlı Eurofighter Typhoon savaş uçakları, İskoçya'nın kuzeyinde uçan iki "Tupolev Tu-142" tipi Rus deniz devriye ve bombardıman uçağına karşılık vererek geçişlerini takip etti.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki Rus uçağının NATO'nun kuzey kontrol noktasında yer alan İskoçya'nın Shetland adalarının kuzeyinde seyretmesi üzerine, RAF'e bağlı Eurofighter Typhoon jetleri havalandı.

İskoçya'daki Lossiemouth Üssü'nden kalkan jetlerin uluslararası hava sahasında Rus uçaklarının geçişlerine eşlik ettiği aktarılan açıklamada, Rus uçaklarının hava trafik kontrolörleriyle temasa geçmediği, görülebilmelerini sağlayan kodları yayınlamadığı da kaydedildi.

İngiliz savaş uçakları Haziran'da da Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte Rus uçaklarının Kuzey Denizi'nden İngiliz hava sahasına girme potansiyeline karşı havalanmış ve engelleme yapmıştı.

Rusya: Uluslararası hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirildi

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 bombardıman uçaklarının Baltık Denizi ve Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, “Uzun menzilli savaş uçakları Baltık, Barents, Norveç, Doğu Sibirya, Çukçi, Beaufort denizleri ile Arktik Okyanusu’nun uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” açıklamasında bulundu.

Uçuşa Tu-160 ve Tu-95ms stratejik füze uçakları ile Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının katıldığı ifade edilirken en uzun uçuşun 7 saati aşkın süre sürdüğü kaydedildi. Stratejik uçaklara Su-35s, Su-27, MiG-31 jetlerinin eşlik ettiği belirtildi. Sputnik'in aktardığına göre tüm uçuşların tamamen uluslararası hava sahası kullanım kurallarına uygun yerine getirildiği ifade edildi.

Norveç devriye uçağı nedeniyle Rus savaş uçağı havalandı

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca bugün yaptığı açıklamada Barents Denizi üzerinde tespit edilen Norveç devriye uçağı nedeniyle Rus Kuzey Filosu’na bağlı MiG-29 savaş uçağının havalandırıldığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya devlet sınırına yaklaşmakta olan bir hava hedefi tespit edildi. Hava hedefinin belirlenmesi ve Rusya devlet sınırı ihlalinin engellenmesi için MiG-29 savaş uçağı havalandırıldı” ifadesine yer verildi.

Rus uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirledi. MiG-29 yaklaşırken Norveç uçağının rotasını değiştirdiği, Rusya devlet sınırının ihlal edilmediği ifade edildi. Açıklamada Rus uçağın, tamamen uluslararası hava sahası kurallarına uygun hareket ettiği ve yabancı uçağın yolunu kesmediği veya tehlikeli yaklaşma gerçekleştirmediği kaydedildi.