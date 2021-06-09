İngiliz savaş gemisi Sarayburnu'na demirledi

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı HMS Defender isimli savaş gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Gemi, saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
DHA'nın haberine göre savaş gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne Kurtarma 2 ve Mehmetçik Kurtarma römorkörleri refakatinde Sarayburnu Limanı'na demirledi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Donanması'na bağlı Uçak Gemisi Vurucu Grubu'nun 28 hafta boyunca Singapur, Güney Kore, Japonya, Hindistan'da konuşlandırılacağını, buna ek olarak NATO'nun Karadeniz'deki tatbikatına katılacağını duyurmuştu.