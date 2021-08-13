İngiliz sağcı 'YouTuber' 5 kişiyi öldürdü

İngiltere'nin güneybatısındaki en büyük şehir olan Plymouth, büyük bir Kraliyet Donanması üssüne ve nükleer denizaltılara ve muhriplere ev sahipliği yapıyor. Perşembe gecesi kentin Keyham ilçesinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırgan silahını kendine çevirip intihar etmeden önce 1'i çocuk 5 kişiyi vurarak öldürdü. Saldırganın "muhafazakar ABD siyasetine" dair takıntıları olan 22 yaşındaki YouTuber Jake Davison olduğu belirlendi.

Devon ve Cornwall Polisi, Davison'ın ateşli silah ruhsatı olduğunu açıklarken "aşırı sağcı bir örgüt" üyeliğinin olduğunun bilinmediğini söyledi.

Davison, Facebook sayfasında ABD'nin Arizona eyaletinden Phoenix ilinde yaşadığını beyan ediyor ancak gerçekte İngiltere, Plymouth'ta ikâmet ediyordu.

Davison'un sosyal medya hesabında ABD'li aşırı sağ ve muhafazakâr grupların propaganda görselleri yer alıyor

İngiliz basını Davison videolarında "incel" (İstemsiz Bakire, kendilerini romantik veya cinsel bir partner istemesine rağmen bulamayan kişiler olarak tanımlayan şahıslar, bir tür internet argosu) hareketiyle özdeşleştirdiğini ve kendisini "lanet şişko, çirkin bir bakire" olarak tanımladığını iddia etti.

Davison YouTube videolarında kendisini "dövülmüş" ve "hayata yenilmiş" olarak tanımladı. Davison son videosunun sonunda şunları söyledi:

"Bunun bir film olduğunu biliyorum ama bazen Terminatör falan olduğumu düşünmeyi seviyorum. Neredeyse tamamen sistem hatasına ulaşmasına rağmen görevini yerine getirmeye çalışıyor."

Kurbanların kimliği henüz belirlenemedi ancak İşçi Partisi Milletvekili Luke Pollard, öldürülenlerden birinin "10 yaşın altındaki bir çocuk olduğunu" söyledi.

İçişleri Bakanı Priti Patel, olayın "şoke edici" olduğunu söyledi ve "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmesine izin vermeye çağırıyorum" dedi.

Kadın cinayeti iddiası

Polis, saldırının "terörizm bağlantılı olmadığını" ifade etti ve Daily Mail, komşuların, Davison genç bir kadını vurmadan önce adamın bir evin kapısını tekmelediğini gördüğünü iddia etti.

Aktarılana göre saldırgan daha sonra yakındaki parka gitti ve burada köpeklerini gezdiren iki adamı vurdu.

Davison'ın kullandığı silahın ruhsatlı bir av tüfeği olduğuna inanılıyor.