İngiliz milletvekilini öldürmekle suçlanan zanlı: Suçlu değilim

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess'i bıçaklayarak öldürmekle suçlanan zanlı, mahkemedeki ifadesinde suçlu olmadığını ileri sürdü.

Haber Merkezi

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess'in geçen Ekim ayında bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada zanlı mahkemede ifade verdi.

Zanlı, ifadesinde suçlu olmadığını öne sürdü.

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