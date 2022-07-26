İngiliz medyası: Gazprom’un açıklaması Avrupa’da panik yarattı

İngiliz Express gazetesi, Rus Gazprom şirketinin 27 Temmuz itibariyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden günlük doğalgaz sevkiyatının 33 milyon metreküpe düşürüleceğini açıklamasının ardından Avrupa'da panik oluştuğunu aktardı.

Jacob Paul imzalı haberde, yarın Brüksel’de gaz tasarrufuyla ilgili acil planı görüşmek üzere toplanacak olan Avrupa Birliği enerji bakanlarının şirketin açıklamasını tepki gösterdiği ifade edildi.

Yazıda, “Bu, tam olarak Avrupa Komisyonu'nun endişelendiği yönde bir gelişme” denildi.