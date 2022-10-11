İngiliz istihbarat lideri: Çin etkisini büyütmek için mali ve bilimsel gücünü kullanıyor

İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming'in, İngiliz düşünce kuruluşu olan Birleşik Kraliyet İstihbarat Enstitüsü'nde yapılan yıllık güvenlik dersinde yapacağı konuşma yayınlandı.

Fleming'in yapacağı konuşmada Çin'in mali ve bilimsel gücüyle teknoloji aygıtlarını manipüle ederek küresel güvenliği tehlikeye atacağını söyleyeceği belirtildi.

Fleming, konuşmasında Çin yönetiminin içeride kendi vatandaşlarını kontrol altına almak ve dışarıda etkisini artırmak için dijital para birimleri ve Beidou uydu gözlem ağını kullanacağını ileri sürecek.

Fleming'in konuşmasında, "Çin, ölçeğini ve kontrolünü artırarak avantaj sağlamaya çalışıyor. Yani, yurttaşlarının potansiyelini desteklemek ve açığa çıkarmak yerine, Çin halkını kontrol etme fırsatlarını arıyor. Çin, ülkeleri, tehdit edilebilecek, satın alınabilecek ve zor kullanılabilecek potansiyel pazarlama ve müşteri devletleri olarak görüyor" ifadeleri yer alıyor.

Çin'in kendi yurttaşlarından ve ifade özgürlüğünden korktuğunu öne süren Fleming, "Çin, bu korkularını gücüyle birleştirince hepimize tehdit olacak faaliyetlerde bulunabilir" ifadelerini kullanacak.

Fleming, ayrıca Çin'in dijital para birimleriyle Rusya'ya dönük yaptırımların etrafından dolaşacağını iddia ediyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Fleming'in söz konusu iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Çin'in finansal ve teknolojik büyümesiyle Çin halkının daha iyi yaşaması hedefleniyor, durum kimse için tehdit oluşturmuyor. Çin için tehdit teorisi oluşturmak ve provokasyon yapmak başkaları için faydalı olmaz ve kendine zarar verir" denildi.