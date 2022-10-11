Trump'tan Çin restoranı iddiası: ‘Bush gizli belgeleri orada sakladı’

ABD eski başkanı Donald Trump, eski başkanlardan George H. W. Bush’un milyonlarca gizli belgeyi eski bir Çin restoranında sakladığını iddia etti.

Söz konusu suçlamayı, Nevada’da düzenlediği bir mitingte, FBI’ın, gizli belgeleri sakladığı gerekçesiyle Florida’daki evine baskın düzenlemesine değindiği sırada yapan Trump, “Yani belgeler bir Çin restoranında. Buna karşın, Mar-a-Lago’da nispeten daha az sayıda kutum ve depom vardı. Gizli Servis tarafından korunuyordu” ifadesini kullandı. Trump, milyonlarca belgelerin eski bir bowling salonu ve Çin restoranında olduğunu öne sürdü.

Milliyet'te yer alan habere göre Trump, 2018’den ölen Bush’un yanı sıra eski Başkanlar Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama hakkında da soruşturma açılması çağrısında bulundu. Eski Florida Valisi olan Bush’un oğlu Jeb Bush ise Twitter’da yaptığı açıklamada “Trump’a ne oluyor?” ifadesini kullanarak babası hakkındaki yorumların kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

CNN International'dan Daniel Dale ise Trump'ın iddialarının doğru olmadığını, yanlış bilgi içerdiğini aktardı.