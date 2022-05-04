İngiliz basınından Putin iddiası: Görevi devretti, savaşa odaklanacak

Avrupa Birliği’nden ismi açıklanmayan üst düzey bir kaynak Putin’in, 9 Mayıs öncesi zafer elde etmek istediği ülke yönetimini başbakana devrederek Ukrayna'daki günlük operasyonların komutasını üstlendiği iddia edildi.

Kremlin'e yakın kaynaklar ise Putin'in çatışmaları günlük kontrol ettiğini ve talimatlar verdiğini iddia ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen rapora göre Putin, birliklerinden ilk iş olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin doğum yeri olan Kryvyi Rih’i almasını istediği iddia edildi. Rus güçleri Donbass bölgesine saldırmaya devam ederken Putin’in bu talepleri aynı kaynak tarafından ‘imkânsız talepler’ olarak nitelendirildi.

Rusya’dan kaçan eski KBG ajanı Boris Karpichkov ise , İngiliz The Sun Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Putin’in Parkinson hastası olduğunu ancak ‘güçlü adam’ imajını bozmamak için bunu yakın çevresinden bile sakladığını iddia etti.