Rusya Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar vurduğu askeri araç sayısını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter ile 2 bin 793 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

AA'nın haberine göre Ukrayna’daki taarruzun sürdüğünü ve hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Nikolayevka, Bolçeyarovka ve Lisiçansk yerleşim birimleri yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemlerini yönlendiren 3 radar istasyonu, Toçka-U taktik füze sistemi, OSA-AKM hava savunma füze sistemi ve 3 Grad çok namlulu roketatar imha edildi" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Krasniy Liman, Kramatorsk ve Kamışyevaha yerleşim birimlerinde hava hedeflerini tespit eden 4 radar istasyonu, 6 mühimmat, füze ve top cephaneliği ile ABD yapımı bir batarya karşıtı radarın vurulduğunu kaydetti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, topçu birliklerinin 11 komuta merkezi, 54 topçu atış pozisyonu ve 2 akaryakıt deposu ile 342 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin Çernigiv bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde Toçka-U balistik füzesi, Smerç çok namlulu roketatardan fırlatılan 9 roketin havada vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 793 tank ve zırhlı araç, 319 çok namlulu roketatar, 1267 obüs ve havan topu, 2 bin 598 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.