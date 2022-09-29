İngiliz basını: Kuzey Akımı uzaktan kumandalı patlayıcılarla vurulmuş olabilir

Sky News'in İngiltere Savunma Bakanlığı kaynaklarına atıfla yayımladığı habere göre, Kuzey Akımı boru hatları uzaktan kumandalı su altı patlayıcılarıyla sabote edilmiş olabileceği belirtildi.

Haberde, Rus doğalgaz boru hatları, deniz tabanına gemiler veya insansız denizaltı araçları tarafından yerleştirilen patlayıcılarla vurulmuş olabileceği ifade edildi. Savunma kaynakları bombaların "aylar hatta yıllar önce yerleştirilmiş olabileceğini" öne sürdü.

Kaynaklar, Baltık Denizi'nin nispeten sığ olması ve bu tür bir operasyonun tespit edilmesini kolaylaştırması nedeniyle patlayıcıların bir Rus denizaltısı tarafından yerleştirilmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

Gaz sızıntısı için 'sabotaj' dediler

Almanya, Danimarka ve Norveç hükümetleri gaz sızıntısının sabotaj olabileceğini açıklamıştı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptığı açıklamada, boru hatlarındaki sızıntı konusunda "sabotaj" riski üzerinde durduklarını söylemişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kendisinin boru hatlarını sabote ettiği iddiaları yalanlanarak, "aptalca ve saçma" değerlendirilmesinde bulunmuştu. Rusya konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kuzey Akımı boru hatlarındaki gaz sızıntısını görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.