İngiliz medyası, başkent Londra’da hakları için greve çıkan metro işçilerinin üyesi olduğu RMT sendikasını “Putinci” olmakla suçladı.
The Telegraph gazetesinde yer alan yazıda, sendikanın ve genel sekreteri Eddie Dempsey’in Donbass’taki bağımsız cumhuriyetlere sempatisi olduğu belirtildi.
Yazıda, Dempsey’in NATO karşıtı kampanyaya imza atmasından dolayı Rusya yanlısı olduğu iddia edildi.
Dert anlaşıldı: Sosyalizm korkusu
Yazıda, “RMT, uzun zamandır Britanya’yı sosyalist bir devlete dönüştürmeyi amaçlıyor” ifadeleri yer aldı.
Grevin amacının “ücretlerin iyileştirmesiyle ilgili olmadığı” öne sürülen yazıda, RMT üyesi işçilerin maaşlarının “çok yüksek” olduğu iddia edildi.