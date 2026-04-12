İnfazların kendisinden değil temsilinden rahatsız oldular: Berlin polisinden Filistin eylemlerine yeni yasak

İsrail parlamentosunda Filistinli mahkumların asılarak idam edilmelerini öngören tasarı kabul edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Çarşamba günü düzenlenen Filistin’e destek eyleminde bu karar da temsili bir infaz sahnesiyle protesto edildi.

Ancak eylemi takip eden Berliner Zeitung gazetesinden bir muhabirin söz konusu sahneyi gözlemleyip bir video yayınlamasının ardından tartışmalar yaşandı.

Berlin polisi de tepkiler üzerine eylemlere dair yeni bir karar aldı.

Karara göre Berlin'deki miting ve gösterilerde infazların kamuya açık bir şekilde canlandırılması resmen yasaklandı.

Berlin polisinin bu kararı Almanya'da yetkililerin İsrail'in Filistinli mahkumları infazından değil, yaşanacakların temsili olarak canlandırılarak halka gösterilmesinden rahatsızlık duyduğunu ortaya koydu.