İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2. katında yaşayan Denizli T Tipi Kapalı Ceza Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru Süleyman Çevik'ten (49) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis çilingir yardımıyla girdiği dairede Çevik'i banyoda hareketsiz buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çevik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çevik'in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)